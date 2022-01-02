عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش المصري يعلن حصاد مناوراته العسكرية في 2021

الأحد 2 يناير 2022

الخليج 365

أجرت القوات المسلحة المصرية 41 تدريبا مشتركا، من بينهم 29 تدريبا داخل الحدود المصرية خلال عام 2021.



ونشر المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، السبت، إنفوجرافا حول حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021.

وأوضح أن التدريبات المشتركة داخل الحدود المصرية جاءت في مقدمتها مع الولايات المتحدة، حيث تم إجراء 5 تدريبات بحرية عابرة بالبحر الأحمر، وتدريب لعناصر القوات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

كما شهد عام 2021 إجراء تدريبين اثنين مع روسيا، الأول: التدريب البحري "جسر الصداقة 4"، والثاني: تدريب "حماة الصداقة-5"، بمشاركة قوات المظلات.

كما أجرت القوات المسلحة مع الهند تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط، وتدريبا جويا بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وجرى أيضا تنفيذ تدريب بحري عابر بالبحر المتوسط بين مصر وإيطاليا، والتدريـب أيضا "حارس الجنوب-1" بين مصر والسودان في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وخلال العام أيضا تم إجراء تدريبين بحريين عابرين بالبحر المتوسط بين مصر واليونان.

إضافة إلى 3 تدريبات بحرية عابرة بالبحر الأحمر بين مصر وإسبانيا، وتدريب دفاع جوي "حماة السماء-1" بين مصر وباكستان.

وأوضح المتحدث العسكري أنه جرى تنفيذ 10 تدريبات بين مصر وفرنسا، من بينهم 5 تدريبات جوية بإحدى القواعد الجوية المصرية، و4 تدريبات بحرية عابرة بالبحرين الأحمر والمتوسط، والتدريب البحري "كيلوباترا 2021" بالبحر المتوسط، كما جرى تنفيذ تدريب "النجم الساطع" بمشاركة 21 دولة بقاعدة محمد نجيب العسكرية.