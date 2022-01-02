شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقضي على 160 إرهابيا ويدمر 17 آلية عسكرية للميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس السبت عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وقال التحالف في بيان إن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 160 عنصرا إرهابيا. مشيرا إلى أن العمليات ضد الميليشيات في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما أفشلت قوات الجيش الوطني، أمس السبت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على مواقع الجيش بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري «إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل قامت بها عناصر من ميليشيا الحوثي على مواقع «رأس شجع» بمديرية الصفراء».. مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وفرار من تبقى منهم.

وأضاف المصدر «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع».

انتصارات كبيرة

ميدانيا حققت قوات الشرعية أمس السبت، انتصارات كبيرة وتقدمات جديدة في جبهات الحرب المشتعلة بمحافظة شبوة شمال شرق اليمن.

وتمكنت قوات الجيش والعمالقة من التقدم في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

وأطلقت قوات الجيش والمقاومة ألوية العمالقة قبل ساعات عملية عسكرية لتحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين، مع أنباء عن سيطرتها على مركز مديرية عسيلان وبعض المباني الحكومية.

وأفادت الأنباء، بسيطرة قوات الجيش والعمالقة على مركز مديرية عسيلان وبعض المباني الحكومية، إلا أن الإعلام العسكري لمحافظة شبوة قال إن القوات تقترب من السيطرة على النقوب (مركز مديرية عسيلان) بعد أن سيطرت على جبال حيد بن عقيل ولخضير.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا، صباح أمس على مواقع الميليشيات في جبهة الصفراء بمديرية عسيلان بإسناد جوي من قبل طيران التحالف، لتندلع إثر ذلك معارك عنيفة، بين الجانبين.

واستعادت قوات الجيش وألوية العمالقة مواقع جبل حيد بن عقيل الإستراتيجي ولخضير في عسيلان شبوة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وفق المصادر.

تحرير مواقع

كما حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، خلال الساعات الماضية، انتصارات جديدة، في محافظة مأرب، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني، أن القوات الحكومية تمكنت، من تحرير مواقع جديدة، جنوب محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش والمقاومة خاضت خلال الساعات الماضية، معارك عنيفة تمكنت خلالها من دحر الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. بالتزامن نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية على مواقع متفرقة لتجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية، وأسفرت الغارات عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عدد من المعدات القتالية. وتتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية كبيرة ومعدات قتالية، بشكل يومي، بنيران قوات الجيش والمقاومة وغارات التحالف.