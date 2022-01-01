"مالك ورؤيا والده".. ننشر صور أول مولود في مصر خلال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

سادت حالة من الفرحة في قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بعد تصدر اسم الطفل مالك عاطف عبداللاه، محركات البحث، عقب الإعلان عن كونه أول مولود في مصر خلال العام الجاري 2022.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 وهو مالك عاطف عبداللاه، بشمال محافظة قنا في قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت لأب عامل زراعي، في تمام الساعة 12.35 بعد منتصف الليل رأس السنة، بصحة جيدة.

قال عاطف عبداللاه والد الطفل لموقع الخليج 365 أن نجله هو الخامس بين أبنائه ولم يعلم أنه المولود الأول في عام 2022، إلا عبر وسائل الإعلام بعد البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان، داعيًا الله أن يكون وجه ابنه سعيدا على مصر والمصريين في العام الجديد.

أضاف أنه رأى عدة رؤى صالحة للمولود قبل ميلاده بأنه سيكون صاحب شأن كبير بين أهالي قرية المحارزة في أبوتشت، وسرعان ما تحققت الرؤيا بتصدر خبر ميلاده كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفرحة كافة أرجاء القرية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية جيدة وكذلك حالة والدته مستقرة، مؤكدًا أنه لم يعلم بنوع الجنين إلا بعد الولادة.