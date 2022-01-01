الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود والاصطفاف في مواجهة مليشيات الحوثي

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء السبت، اتصالاً بمحافظ شبوة عوض العولقي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققتها قوات العمالقه والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عسيلان بالمحافظة.

ودعا هادي خلال الاتصال اليمنيين إلى توحيد الجهود والاصطفاف بمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.

ووجه هادي التحية لكل القوات الوطنية المشاركة في عملية تحرير محافظة شبوه من قوات الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة الشعبية.

كما أشاد بالانتصارات التي تحققت في المحافظة بإسناد ودعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه الانتصارات الكبيرة ستظل محل فخر واعتزاز لكل أبناء اليمن الذين يتوقون للخلاص من هذه العصابة الباغية وتحرير كامل التراب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الاوضاع والدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات في مختلف جبهات القتال لأهميتها على المستويين الأمني والتنموي، .موجهاً الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم العسكري للجيش والمقاومة اليمنية.

وفي وقت سباق السبت، أعلن قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي نجاح المرحلة الأولى من عملية إعصار الجنوب التي أطلقتها الألوية وذلك بعد تحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.