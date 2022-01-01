برلمان ليبيا يتجه لحسم موعد انتخابات الرئاسة

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وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق لقناة «العربية» أمس، «إن البرلمان ناقش خلال جلسته الماضية عددا من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، لا سيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل، بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.
وأوصت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي قبل أيام بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، وقالت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس «إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات».
وتعتبر جلسة الغد حاسمة لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
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