انت الان تتابع خبر ثلاثة قتلى من 'الحرس الثوري' باشتباكات في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم السبت، أن 3 من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.

