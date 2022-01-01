مدينة عربية تسجل أول جريمة بالعام الجديد

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن شخصا "أطلق النار على آخر فأرداه قتيلا إثر خلاف بينهما ولاذ بالفرار"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.

وقالت الصحيفة إن الحادث يمثل "أول جريمة في العام الجديد 2022 تتعامل معها مديرية الأمن العام بالمملكة".



كما ودع الأردنيون عامهم الماضي بجريمة قتل في الكرك راح ضحيتها امرأة ورجل وارتكبها طفل وسيدة.