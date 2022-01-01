انت الان تتابع خبر اهتمام برازيلي بحارس مرمى برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فلامنجو يستهدف التعاقد مع حارس مرمى برشلونة نيتو مورارا، ويعده الخيار الأول لدعم عرينه، لكن تفاصيل الصفقة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

ويلازم نيتو (32 عاما) مقاعد البدلاء في برشلونة، في ظل اعتماد الفريق الكتالوني على الألماني مارك أندريه تير شتيجن بشكل أساسي.



وخاض نيتو مباراتين فقط مع برشلونة خلال الموسم الجاري، بعد إصابة تير شتيجن وغيابه عن أول جولتين في الليجا.

وأضافت الصحيفة أن الحارس البرازيلي طلب بالفعل مغادرة كامب نو في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما تلقى عرضا من آرسنال، لكنه قوبل بالرفض من النادي الكتالوني الذي تمسك ببيعه في حين عرض النادي اللندني استعارته.

وانضم نيتو إلى برشلونة في صيف 2019، قادما من نادي فالنسيا، مقابل انتقال الهولندي جاسبر سيليسين إلى ملعب ميستايا.

