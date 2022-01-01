البحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، اليوم السبت، على الاستخدام الطارئ لدواء ”باكسلوفيد“ المضاد لفيروس كورونا، وفق ماذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).



وأوضحت الوكالة الرسمية، أن ”هذه الموافقة تشمل الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة“.