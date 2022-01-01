صور.. السيول تضرب 3 أودية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة دهب في جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، تقلبات جوية مصحوبة بالغيوم، وأسفرت عن هطول أمطار على كافة قطاعات المدينة.

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن الأمطار أسفرت عن تجمع سيول في أودية أبو خشيب ومجرح وزغر، وجميعها تسير في مجراها الطبيعي، ولم يسفر ذلك عن خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له، أنه يجري رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، وتجهيز المعدات الثقيلة لرفع الإطماءات التي تخلفها السيول.

وأكد رئيس مدينة دهب، اللواء عارف عبد العزيز أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالسيول والطقس.