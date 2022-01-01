شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل العشرات من المقاتلين من ليبيا إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5 " في ليبيا، اليوم عن ترحيل العشرات من المرتزقة كانوا يقاتلون في ليبيا بالمنطقة الشرقية إلى بلادهم.

ونقلت - وكالة الأنباء الليبية - عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة، امراجع العمامي،قوله : تم ترحيل 300 مقاتل ،كانوا يقاتلون في ليبيا، جوا إلى بلادهم ، وهم المعلن عنهم سابقا ضمن مبادرة حسن النوايا من قيادة المنطقة الشرقية بليبيا.

وأضاف أنهم ينتظرون إجراء مماثلا من المنطقة الغربية .