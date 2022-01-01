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ارتفاع ضحايا الهجوم في مالي إلى 8 قتلى

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الهجوم في مالي إلى 8 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي ارتفاع حصيلة الهجوم الذي تعرضت له وحدة من الجيش المالي الأربعاء الماضي بمنطقة "نارا" قرب الحدود مع موريتانيا، إلى 8 قتلى .

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي في بيان، أن الحصيلة الجديدة التي تضمنها البيان تشير إلى توفي 4 جرحى من الذين يتلقون العلاج نتيجة الهجوم الذي تعرضوا له .

وكان الجيش المالي قد أعلن في حصيلة أولية الأربعاء الماضي مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين بجروح، واصفا الهجوم بـالمعقد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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