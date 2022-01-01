شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توافق على استخدام دواء «باكسلوفيد» لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.