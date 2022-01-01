شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تقدم مقترحا لاعتبار محطات الغاز صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت المفوضية الأوروبية مقترحا للدول الأعضاء لمراجعته ، ينص على أنه من المقرر السماح بتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية والغاز على أنها صديقة للبيئة في ظل شروط معينة.

يشار إلى أن المقترح مثير للجدل وشهد خلافات واضحة بالفعل بين التكتلات المتنافسة بالاتحاد الأوروبي ،فيما يحاول الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق لمستقبل محايد مناخيا وهي خطوة ضرورية للمساعدة في الحد من الاحتباس الحراري العالمي ومكافحة التغير المناخي.

ويقول المؤيدون إن المحطات التي تعمل بالغاز تساعد الاقتصادات في مسار المستقبل المستدام بيئيا وذلك بفضل كونها أنظف من الفحم والبدائل الأخرى. وسوف يتم تصنيف الطاقة النووية على أنها خضراء لأنها لا تطلق أي غازات دفيئة.

ولكن المعارضين يقولون إن "أنظف" ليس نظيفا عندما يتعلق الأمر بالغاز ويشيرون إلى أن المخاطر طويلة الأمد للمخلفات الإشعاعية تتجاوز قلة اطلاقها لثاني أكسيد الكربون على المدى القصير