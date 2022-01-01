براندز: عطش الصينيين يهدد استقرار العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن حروب المياه والصراع على الموارد الطبيعية في عدد من مناطق العالم، خاصة في الشرق الأوسط الذي يعد المنطقة الأفقر مائيا على مستوى العالم، تتفاعل أزمة مياه تهدد الاستقرار العالمي في منطقة آسيا بسبب ندرة المياه العذبة في الصين.

ويرى المحلل الاستراتيجي الأمريكي هال براندز، أنه في حين أدى التغير المناخي إلى فتح طرق جديدة للتجارة العالمية وكشف عن موارد لم تكن معروفة وصراعات في منطقة القطب الشمالي، فإنه يفتح الباب أمام تهديد كبير للاستقرار الدولي والإقليمي نتيجة النقص الشديد في موارد المياه العذبة في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد وثالث أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة بشرية في العالم، بما يمكن أن يشعل الصراعات داخلها وخارجها.

ثم جاء الدور على الصين التي تحولت إلى قوة اقتصادية وعسكرية عظمى، بفضل الإصلاحات الرأسمالية والنظام التجاري العالمي المرحب بوجودها والتركيبة السكانية المواتية. وقد تحولت الصين إلى مصنع للعالم بفضل شبه الاكتفاء الذاتي من الأراضي الزراعية والموارد المائية والكثير من المواد الخام، والتي تم استغلالها بقوة بفضل العمالة الرخيصة هناك.

وتواجه الصين أزمة مياه بشكل خاص، ففي حين يعيش فيها حوالي 20% من سكان العالم، فإنها تمتلك 7% فقط من موارد المياه العذبة، كما تعاني جميع مناطق الصين، خاصة الشمالية من ندرة المياه، بدرجة أسوأ من معاناة الشرق الأوسط. وقد اختفت آلاف الأنهار، في حين أدى التصنيع والتلوث إلى إفساد الكثير من مصادر المياه المتبقية. ولكن بعض التقديرات تقول إن ما بين 80% و90% من المياه الجوفية ونحو نصف مياه الأنهار في الصين ملوثة بدرجة تجعلها غير صالحة للشرب، وأن أكثر من نصف المياه الجوفية ونحو ربع مياه الأنهار غير صالحة للاستخدام في الصناعة أو الزراعة.

ويقول هال براندز في تحليل نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء، «إن هذه مشكلة مكلفة، فقد اضطرت الصين إلى توجيه المياه من المناطق الرطبة نسبيا إلى المناطق الأشد جفافا في الشمال. ويقدر الخبراء خسائر الصين نتيجة ندرة المياه بنحو 100 مليار دولار سنويا. كما أدى نقص المياه ووسائل الزراعة غير المستدامة إلى تصحر مساحات واسعة في الصين، كما أصبح نقص إمدادات الطاقة نتيجة تراجع إنتاج محطات الكهرباء المائية أمرا شائعا في الصين».

وخلال الشهر الحالي أعلنت السلطات الصينية أن مدينتي شينشن وجوانجشو الموجودتين في منطقة دلتا نهر بيرل الغنية بالمياه نسبيا ستواجهان موجة جفاف حادة خلال العام الجديد. وبعد قيامها ببناء سلسلة من السدود العملاقة على نهر ميكونج، تسببت الصين في موجات جفاف وفيضانات مدمرة في دول جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند ولاوس.

ويختتم براندز تحليله بالقول إنه كلما ازدادت الصين عطشا، كلما أصبحت أشد خطورة من الناحية الجيوسياسية.