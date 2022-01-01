شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية لميناء الزيت بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت؛ وبلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 506 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، ولمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4,2 مليار دولار أمريكي، هذا ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي.

وكان في استقبال الدفعة السادسة كل من: عبدالحكيم فاضل وكيل وزارة الكهرباء، وعبدالقادر باصلعة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن أحمد مدخلي، وخالد عومان رئيس لجنة الإشراف والرقابة، وعبدالكريم المنيفي وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و م.سعيد محمد مدير مصفاة عدن، وسالم الوليدي مدير كهرباء عدن، ومدير شركة النفط صالح الجريدي، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي.

وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات: "أن لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر كبير جداً على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى توفير الخدمات الكهربائية في مختلف المناطق، ونحن قبل وصول المنحة كنا نعاني بشكل كبير من توفير الوقود، وكان تحصل هناك انقطاعات للكهرباء تصل إلى أيام، حيث وصلت في بعض المحافظات إلى 7 أيام من الانقطاع المستمر، ولكن مع وجود المنحة أصبح هناك استقرار في توليد الكهرباء في المحافظات لنحو 7 أشهر منذ بدء المنحة، وهذا الأمر له أثر بالغ على المستوى الاقتصادي حيث وفرنا كثير من المبالغ التي كانت ستنفق على شراء الوقود، وتم استثمارها في تحسين معيشة المواطن ووضع الحلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء."

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة اليمني بقوله: "إن الجميع يلمس نتائج هذه المنحة والتحسن الذي حصل في توليد الكهرباء، والان ولله الحمد التوليد شبه مستقر، حيث يصل التوليد في بعض المحافظات إلى 24 ساعة، وبعض المحافظات تحسن بشكل كبير عما كان عليه سابقاً".

من جهته أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل: " أنه ومع بداية العام الجديد 2022م نتسلم الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية، ونسأل الله أن يكون عام خير واستقرار وسلام لليمن وعموم اليمنيين، والذين بدأنا نرى تحسّن في الاقتصاد اليمني"، مثنياً على دعم المملكة العربية السعودية المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والذي كان له بالغ الأثر في حياة الناس، ووفر على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة بملايين الدولارات والتي كانت تتكبدها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وعاد بالأثر الكبير في دعم خزينة الدولة اليمنية التي استفادت من تلك المبالغ في دفع الرواتب وتحسين بقية الخدمات.

من جانبه قدّم وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي شكره وتقديره باسم محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس لكل من أسهم في وصول هذه الدفعة السادسة من المنحة، والتي تعد امتداد للدفعات السابقة وساهمت في استقرار في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المنحة خففت من معاناة عن المواطنين في عدن، ورافعاً شكره إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ومقدراً جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل في مختلف القطاعات خصوصاً في مجال الطاقة والكهرباء الذي يعتبر شريان رئيسي لكافة الخدمات، ومشيداً بما تشهده اليمن هذه الأيام من تحسّن في العملة اليمنية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي أن منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي امتدادًا للدعم المقدم لليمن، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين وقد ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمة والخدمات الأخرى، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثراً إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي .

وأبان المهندس مدخلي أن المنحة ساهمت عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء كذلك ساهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية

وتقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ اجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير،

وقد ساهمت الكميات الموردة 333 ألف طن من للديزل و 173 ألف طن من المازوت في تشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية، وذلك بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية حيث تم انتاج اكثر من 1,533 جيجا وات من الطاقة الكهربائية. وساهمت في ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12% ارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13% ، كما ساهمت منحة المشتقات النفطية بارتفاع متوسط ساعات التشغيل الى اكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.