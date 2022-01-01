بابا الفاتيكان في رسالة العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله

01 يناير , 2022
بابا الفاتيكان (أ ف ب).
استغل بابا الفاتيكان رسالته بمناسبة العام الجديد اليوم السبت لتوجيه دعوة قوية لإنهاء العنف ضد المرأة قائلا إنه يغضب الله. وشارك البابا فرنسيس في قداس بكاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمي.
وبدا بابا الفاتيكان في صحة جيدة اليوم السبت بعد حدث مفاجيء عشية العام الجديد حيث حضر قداساً لكنه لم يرأسه في اللحظة الأخيرة كما كان متوقعاً.
وقال في كلمته «لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحداً)، دعونا نبذل جهوداً أكبر في دعم الأمهات وحماية النساء».
وأضاف «كم من عنف يمارس ضد النساء! يكفي هذا. العنف ضد المرأة يغضب الرب».
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