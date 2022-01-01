شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز" يؤثق جهود الدولة فى تعويض المتضررين من أهالى النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ممثلة في تعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذي أعده مجلس الوزراء، في إطار توجيهات رئاسية تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تتضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ووضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن.

وأضاف الكتاب، إنه تم فتح باب المرحلة الأولى لتلقى الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في يونيو2019، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى في يناير 2020، كما فتح باب المرحلة الثانية لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في يناير 2021.

وأبرز الكتاب، نتائج اللجنة حتي يونيو 2021، إجمالي عدد المستحقين للتعويض وهم 11500، وجاءت المرحلة الأولي، 6171 مستحقاً تقدموا بطلبات تحديد الرغبة، و2531 مستحقاً منهم استوفي مستنداته، و1818 مستحقاً استلموا التعويضات، و713 مستحقاً جاري استلامهم للتعويضات، وأما في المرحلة الثانية، 811 مستحقاً تقدموا بطلبات تحديد الرغبة، و406 مستحقين منهم استوفي مستنداته، كما تم إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها وقد تلقت اللجنة بالفعل 9 تظلمات وقامت بالفصل فيها.