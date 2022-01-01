هذا الأسبوع.. البنوك تتلقى أولى ملفات العملاء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية لمصراوي، أن صندوق ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي سيبدأ في إرسال أول ملفات للعملاء الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السابق في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة سنوية متناقصة 3% من الأسبوع الجاري مع بداية العام الجديد 2022.

وتلقت البنوك أول ملفات من صندوق ضمان التمويل العقاري، المتخصص في توفير وحدات لمحدودي الدخل وصندوق الإسكان الاجتماعي، المتخصص في توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% سنويًا متناقص.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن في يوليه السابق عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وكان البنك المركزي المصري أعلن رسميًا في شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقالت المصادر إن الصندوق سيبدأ في إرسال ملفات للعملاء من شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل للجهاز المصرفي للبدء في ضخ تمويلات بالمبادرة.

ولم تضع المبادرة قيودًا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية بشرط تكون كاملة التشطيب.

وكان كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق إن البنك يستهدف ضخ 30 مليار جنيه قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما في مبادرة 3%، بما يمثل 30% من إجمالي الشريحة المخصصة للمبادرة من جانب البنك المركزي.

ويخطط بنك القاهرة لضخ مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل كمرحلة أولى، في مبادرة 3% بحسب محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك القاهرة لمصراوي في وقت سابق.

وقال وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع في بنك التعمير والاسكان لمصراوي في وقت سابق، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3تشهد إقبالا واسعا من العملاء من شريحة متوسطي الدخل بعد بدء تلقي الفروع طلبات العملاء من الشهر الماضي وأصدر الموافقات على عدد من الطلبات الخاضعين لشروط المبادرة مستهدفا ضخ ملياري جنيه في المرحلة الأولى.

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