البابا فرنسيس يقترح 3 طرق لبناء سلام دائم

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

غرّد البابا فرنسيس على “تويتر”، لمناسبة رأس السنة الميلادية ويوم السلام العالمي: “يمكن للجميع أن يساهموا من أجل بناء عالم أكثر سلاماً، بدءاً من قلوبهم وعلاقاتهم في العائلة، والمجتمع، والبيئة، وصولاً إلى العلاقات بين الشعوب والدول”.

وأضاف: “أريد هنا أن أقترح 3 طُرُق لبناء سلام دائم. أولاً، الحوار بين الأجيال كأساس لتحقيق المشاريع المشتركة، التربية كعامل حرية ومسؤولية وتنمية، والعمل من أجل التحقيق الكامل للكرامة البشريّة”.