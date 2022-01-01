شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: على المسافرين للخارج وضع خطة طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصلت حالات الاستشفاء للأطفال المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أعلى معدّلاتها منذ بدء الجائحة في وقت تواجه البلاد طفرة في الإصابات بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحور أوميكرون

وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس من أن الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج "يجب أن يضعوا خطط طوارئ"، حيث تكافح البلدان في جميع أنحاء العالم مع أعداد متزايدة من حالات COVID-19 التي يحفزها متغير أوميكرون

وقالت الوزارة في مذكرة إعلامية: "يتعين على المواطنين الأميركيين الذين يختارون السفر دوليًا وضع خطط طوارئ، حيث قد يضطرون إلى البقاء في بلد أجنبي لفترة أطول مما كان مخططًا له في الأصل، وهو ما سيكون على نفقتهم الخاصة". وأضافت أن "الوزارة توصي بتأمين السفر الدولي مع تغطية إلغاء الرحلات المتعلقة بـ COVID والمزايا الطبية".