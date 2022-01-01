انت الان تتابع خبر دراسة: الإكثار من هذا المكمل الغذائي يقود لـ'كارثة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر إن "الكالسيوم عنصر مهم ذو فوائد كثيرة، أبرزها الحفاظ على صحة العظام وقوتها، مضيفا "إلا أن البيانات تظهر أن هذا المكمل يمكن أن يؤثر أيضا على الدماغ، خاصة عند النساء".

وخلصت دراسة، نشرت عام 2016 في مجلة "Neurology"، إلى أن مكملات الكالسيوم يمكن أن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى النساء الأكبر سنا.



وفحص الباحثون 700 امرأة تتراوح أعمارهن بين 70 و92 ويعشن في السويد بصحة جيدة. وعلى مدار 5 سنوات، خضعت المشاركات للعديد من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك اختبارات الذاكرة.

ومن بين 98 امرأة في الدراسة تناولن مكملات الكالسيوم، أصيبت 14 بالمئة منهن بالخرف. من ناحية أخرى، من بين 602 امرأة لم يتناولن الكالسيوم، أصيبت 8 في المئة فقط منهن بالخرف.

ومع ذلك، وجدت النتائج أن بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف، حيث أن النساء اللواتي تناولن الكالسيوم ويعانين من مرض الأوعية الدموية الدماغي - وهي حالة تؤثر على تدفق الدم في الدماغ - أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، مقارنة بالمصابات بمرض الأوعية الدموية الدماغي ولم يكن يتناولن الكالسيوم.

