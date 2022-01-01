العامري: ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق - عاجل

وقال العامري في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني: إن "ذكرى استشهاد قادة النصر ذكرى حزينة على كل العراقيين".وأضاف، إن "فتوى المرجعية والدور الايراني وبطولات قادة النصر حمت العراق من خطر داعش"، مبينا إن "القادة الشهداء الحاج المهندس والجنرال سليماني ورفاقهما سيبقون الى الابد في ضمير الامة".

وأشار إلى إن "الحشد الشعبي سيبقى على طريق المقاومة مهما كانت التضحيات ومهما كانت الدماء".

