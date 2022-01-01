بماذا وصف حفيد شارل ديغول الرئيس الروسي بوتين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصف بيير ديغول حفيد أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة شارل ديغول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس العظيم لبلاده، وفق "روسيا اليوم".



ونقل السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف الاثنين الماضي تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفيليب ديغول، الذي احتفل بعيد ميلاده المئة في 28 ديسمبر، وزار بمرافقة عقيلته، السفير الروسي في مقر غقامته بباريس.

وقال بيير: "لقد تأثرت كثيرا باهتمام الرئيس بوتين، هذه مناسبة للتأكيد على الصداقة القوية بين فرنسا وروسيا، والتي ولدت ليس فقط بفضل الانتصار المشترك على الغزاة الفاشيين.. هذه الصداقة كانت موجودة في النفوس، في عقلية الفرنسيين لفترة طويلة".

وأعرب عن التزامه بفكرة أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال، التي تحدث عنها أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة.

وأضاف: "أود أن نعود إلى القيم الأساسية التي فقدناها للأسف في أوروبا وكذلك في فرنسا.. هذه هي قيم الأسرة والتقاليد والكرامة".

وتابع: "أعتقد أيضا أن الرئيس بوتين زعيم عظيم ورئيس عظيم لبلاده"، مشيرا إلى أنه "من المستحيل فهم بعض الدول دون فهم تاريخها وثقافتها ودون فهم عقليتها ولغتها".