الإصابات تتجاوز 10.5 مليون وتراجع الوفيات بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا حاجز الـ10 ملايين ونصف المليون إصابة.



وسجلت روسيا، السبت، 19751 إصابة جديدة، مقابل 20638 إصابة الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و519 ألفاً و733 إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض الوفيات بالفيروس، حيث تم رصد 847 حالة وفاة جديدة، مقارنة بالجمعة 912 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 309 ألفاً و707 حالات وفاة.

فيما تماثل 33144 مريضاً للشفاء التام خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى تسعة ملايين و497 ألفاً و63 حالة شفاء.