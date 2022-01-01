شكرا لقرائتكم خبر عن "سنة جديدة.. والشغل مكمل".. حياة كريمة تحقق نسب إنجاز مرتفعة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسق الميداني أعمال المبادرة في محافظة الشرقية، مركز الحسينية، وتحديدا في قرية سعود، حيث حققت المبادرة نسب إنجاز عالية وفقا لما أعلنته.

وحققت المبادرة في القرية نسبة إنجاز 90% في مدرسة سعود الثانوية المشتركة، ومن المتوقع تسليمها خلال أيام.

كما انتهت المبادرة من إنجاز مجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إسعاف سعود بنسبة 100%، كما أنجزت 50% من أعمال توصيل كابلات الانترنت .

وأنجزت المبادرة 40% من حفر خطوط صرف صحي بقرية الملكين البحرية، و90% من أعمال رصف طريق السماكين- الحسينية، بنسبة إنجاز 90%.