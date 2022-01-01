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قبل ترويج 70 ألف قرص ترامادول.. سقوط تشكيل عصابي في الزيتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص الإتجار بالمخدرات، وضبط بحوزته 70 ألف قرص ترامادول.

ونجحت مباحث قسم الزيتون في ضبط 3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم".. وبحوزتهم (عدد 70 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط عدد 6000 قرص مخدر من ذات العقار - عدد من الطلقات النارية - سيارة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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