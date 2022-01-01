تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب ا):

رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارا من اليوم السبت ، مشيرة إلى ارتفاع اسعار الطاقة في العالم.

وكانت الزيادات في اسعار الكهرباء بين 52% و130% النسبة للاستهلاك المنزلي ،بحسب تقديرات صحيفة خبرترك، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى نظام التسعير التدريجي.

وبموجب النظام الجديد، سوف تدفع الأسر 1.37 ليرة (0.09 دولار) مقابل كل كيلو وات في الساعة بالنسبة للكهرباء وحتى 150كيلو وات في الساعة في الشهر، وسوف تدفع 2.06 ليرة (0.14 دولار) حال زاد الاستهلاك عن هذا الحد اعتبارا من أول يناير، حسبما ذكرت هيئة تنظيم اسواق الطاقة في البلاد في بيان اصدرته في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة.

ورفعت شركة الغاز المملوكة للدولة (بوتاس) اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% للمنازل و15% لمحطات الطاقة و50% للمصانع اعتبارا من أول يناير، وفقا لبيان نشرته الشركة على وموقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة ليلة أمس .

ووفقا لمتوسط التقدير في مسح اجرته وكالة بلومبرج للأنباء ، قد تدفع هذه الخطوات التضخم في تركيا، الذي من المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 27.4% في ديسمبر.

وسيعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأرقام الفعلية بعد غد الاثنين. وانخفضت اسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20% في أطول سلسلة من الخسائر على مدار 7 سنوات.