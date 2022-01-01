طبيبة تحذّر من خطر الإصابة بالسرطان للأشخاص المتعافين من فيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أكدت نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة، الطبية تاتيانا سولوماتينا أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19 أن يصابوا بسرطان الرئة والجهاز الهضمي.

وأضافت "هناك بالفعل تطورات معينة عند الأشخاص الذين أصيبوا لكوفيد -19 مع تلف أنسجة الرئة، وبعد فترة زمنية معينة، بدأ إكتشاف أمراض إلتهابية مرتبطة بأورام أنسجة الرئة والجهاز الهضمي كثيرًا".

بدوره، أشار إختصاصي المناعة، الطبيب نيكولاي كريوتشكوف إلى أن هذه الظاهرة نادرا ما تظهر في الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19، حسب ما ذكر موقع "iz".

في وقت سابق، قال الطبيب ألكسندر سيرياكوف إن 18% من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 والسرطان تؤدي إلى وفاة المريض.

ولفت الإنتباه إلى حقيقة أنه إذا تسببت سلالة الفيروس التاجي الجديدة من "أوميكرون" في إندلاع جديد لكوفيد، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر إضافية للأشخاص المصابين بالسرطان.

سبوتنيك