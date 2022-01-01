شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير في منصة غاز جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت مما أدى لتوقف العمل بها.

وأضافت "تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليجرام إن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".