تركيا تستقبل العام الجديد بزيادة حادّة في أسعار الكهرباء والغاز

تركيا (أ ف ب).

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 بالمئة للاستخدام المنزلي وللشركات اليوم السبت، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 بالمئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن اسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 بالمئة للاستخدام المنزلي و 50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 بالمئة.