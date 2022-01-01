النمسا تسجل 3624 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت النمسا 3624 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و شهد معدل الإصابة لمدة سبعة أيام زيادة طفيفة مسجلاً 200 حالة كل 100 ألف نسمة.



وأعلنت النمسا تمديد إجراءات الإغلاق العام المفروض على الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس "كورونا"، مبدئياً حتى العاشر من شهر يناير الجاري، ويأتي القرار في إطار مكافحة انتشار وباء "كورونا" والمتحور الجديد "أوميكرون"، وتجنب إثقال كاهل النظام الصحي والبنية التحتية الحيوية، وذلك عن طريق إلزام الأفراد غير المطعمين أو المتعافين بالخضوع لإغلاق عام يتضمن استثناءات محدودة للخروج من المنازل، مثل شراء المستلزمات الغذائية الأساسية، أو تلقي الرعاية الطبية.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 2896 حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في النمسا، 1870 منها في العاصمة فيينا، التي يوجد بها أكبر عدد من الإصابات بالمتحور الجديد حتى الآن. ويحذر خبراء علم الفيروسات من زيادة أعداد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في النمسا خلال شهر يناير الجاري، فيما يوجد حالياً نحو 30177 حالة كورونا نشطة على مستوى النمسا، منها 1065 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.