شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. 42 مشروعا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بـ5.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب الرؤية والإنجاز الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبرز كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذى أعده مجلس الوزراء، المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 7 سنوات، لعدد 42 مشروعا، بتكلفة بلغت حوالي 5.1 مليار جنيه.

وأشار الكتاب، إلي تنفيذ 39 مشروعاً تم تنفيذها، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، أبرزها 3 مليار جنيه تكلفة إنشاء وتطوير 3 مناطق استثمارية، و971.1 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 20 مشروعاً بالمناطق الحرة العامة، و642.7 مليون جنيه، تكلفة إنشاء وتطوير 8 مراكز خدمات مستثمرين، وبالإضافة إلي 3 مشروعات وجار الانتهاء منها، بتكلفة 327.5 مليون جنيه،