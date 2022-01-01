صقيع وسيول ثم استقرار.. اعرف حالة الجو في أول أسبوع من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من عام 2022، والتي تبدأ من غد السبت إلى يوم الخميس المقبل الموافق 6 يناير 2022.

وتسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدا السبت 1 يناير: أمطار غزيرة ومتوسطة

ويشهد غدا السبت 1 يناير، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، بنسبة 60% إلى 70%.

وكما يشهد طقس الغد سقوط أمطار متوسطة ورعديـة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 40%، كما يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 2 يناير

أما يوم الأحد 2 يناير، فتوقعت الهيئة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة قد تصل الى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بنسبة 60% إلى 70%.

كما يشهد الأحد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 40%، وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس الاثنين 3 يناير

كما يشهد الاثنين 3 يناير، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة 50%، ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

بداية الاستقرار في حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارا من الثلاثاء إلى الخميس، فيشهد الطقس استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، فيما يشهد الثلاثاء 4 يناير والأربعاء 5 يناير 2022، شبورة مائية من 5 الى 8 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.