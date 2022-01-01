حدث ليلاً| تعطيل الدراسة في 4 محافظات.. وضبط شخصين يروجان لبيع عقاقير مخدرة على الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

25 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا لآخر أيام 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 539 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 320563 حتى يوم الجمعة آخر أيام عام 2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لماذا ألقت قوات الأمن القبض على المطربة "يارا" الساعة الثالثة فجرا؟

كشف مصدر أمني مطلع بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل القبض على المطربة الشعبية "يارا.م"، داخل كافيه شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الساعة الثالثة فجر أمس الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تعطيل الدراسة في 4 محافظات بسبب الطقس السيئ.. تعرف عليها

تسبب الطقس السيئ في تعطيل الدراسة بأربع محافظات، وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الطقس غدا السبت.. شديد البرودة وأمطار وسيول في هذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الطقس غدا السبت، وقالت إنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة على مناطق وسط الجمهورية حيث تشتد البرودة على مناطق من شمال ووسط الصعيد نهارًا ويكون الطقس بارد على المناطق الشمالية ولطيفًا بالجنوب، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، قارس البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أم تتخلص من رضيعها بالدقي: "خوفت من الفضيحة"

عثرت قوات الأمن بالجيزة على رضيع حديث الولادة بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

تلقى العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة وسط الجيزة إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على رضيع ملقى بالشارع بدائرة قسم شرطة الدقي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ضبط المتهم بتقييد كلب داخل كمبوند سكني بالتجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند سكنى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"ترامادول أون لاين".. ضبط شخصين يروجان لبيع عقاقير مخدرة على الفيسبوك بالجيزة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيامهما بالترويج لبيع العقاقير المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأرقام.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين في انتخابات اتحاد الكتاب

انتهت عملية فرز اصوات انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر، التي انطلقت فعالياتها صباح أمس الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (عابود) شمال غرب رام الله.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصين.. عام 2022 يبدأ بقيود صارمة لاحتواء فيروس كورونا

بدأ العام الجديد في الصين بالعديد من القيود الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا.

وألغت العديد من المدن الألعاب النارية والاحتفالات الكبيرة، من بينها العاصمة بكين ونانجينج وكذلك ووهان، التي بدأ فيها فيروس كورونا يجذب انتباه العالم أواخر عام 2019.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي يوضح معنى البدعة: تحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه وهناك 5 أقسام للبدعة

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ولم يأتِ نص شرعي يَنهى عنه فإن فيه سَعةً، بل هناك دلائل شرعية على جواز الاستبشار بقدوم العام الجديد أو غيره من الاحتفالات المشروعة كالمولد النبوي الشريف وتهادي الحلوى فيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيامه يوم الإثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، كما أن الترك لا يعني التحريم أو البدعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا



الصين تدعو نيكاراجوا إلى الانضمام لمبادرة "الحزام والطريق"

أعلن الممثل الدبلوماسي الصيني لدى نيكاراجوا يو بو، أن بلاده تدعو نيكاراجوا إلى الانضمام لمبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد" التي طرحتها الصين لتعزيز التعاون التجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا