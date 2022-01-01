شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض تحول أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية لـ «ناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الجمعة، سياسة دول حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد بلاده، وقال أيضا: إن بلاده ستتخذ التدابير الضرورية، إذا لم ترد الولايات المتحدة والناتو، على مقترح الضمانات الأمنية.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: إن دول الحلف تبني قواعد في أوكرانيا، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام، وأضاف: «أجرت دول الناتو في 2021 سبع مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني».

وأشار الوزير إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفا.

وأكد لافروف أن «هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا»، لافتا أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل، كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف؛ كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي يوم الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف تصعيد التوتر مع أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: «لقد أوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا اعتدت روسيا مرة أخرى على أوكرانيا».

وفي أعقاب المحادثات، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيؤدي إلى عقوبات صارمة على موسكو وتوسيع وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدول الشرقية الأعضاء به.

وفي هذه الحالة يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدات إضافية، بما في ذلك لقواتها المسلحة وللدفاع الوطني.

ودفع بايدن أيضا خلال المحادثة الهاتفية التي استمرت لساعة تقريبا، من أجل حل دبلوماسي وأعرب عن دعمه للمحادثات في الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر إجراؤها في أوائل 2022.

وجاءت المحادثة الهاتفية قبيل محادثات في جنيف في 10 يناير الجاري، والتي سيجتمع خلالها دبلوماسيون من كلا البلدين لبحث الموقف المتأزم.