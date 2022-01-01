عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: أخبرت بوتين أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا

السبت 1 يناير 2022

الخليج 365

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن علي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمتهم أن روسيا لا يمكنها التحرك في أوكرانيا.



وأكد الرئيس الأمريكي خلال كلمته، الجمعة، أنه أبلغ الرئيس الروسي بوتين بأن أي هجوم على أوكرانيا سيحمل الكثير من العواقب، وأن واشنطن ستزيد وجودها مع الناتو في أوروبا.

فحوى المكالمة

وأوضح البيت الأبيض فحوى بعض ما جاء في المكالمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بطلب من الأخير.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جوزيف بايدن اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وحث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بشكل أكبر".

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس بايدن أيضا عن دعمه للدبلوماسية، بدءا من أوائل العام المقبل مع حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال مجلس الناتو وروسيا، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع البيان: "أكد الرئيس بايدن على أنه لا يمكن إحراز تقدم جوهري في هذه الحوارات إلا ضمن جو تهدئة توترات بدلا من التصعيد".

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد يوم من محادثة جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.