شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. 51 مشروعا لتنمية المناطق الصناعية بـ94.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، في ملف وزارة الصناعة والتجارة، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الكتاب، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نفذت 51 مشروعًا لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 94.4 مليار جنيه، منها 58 مليار جنيه تكلفة 22 مشروعا لتنمية المناطق الصناعية تم تنفيذها ومن أبرزها المرحلة الثانية لمصنع أسمنت العريش وإنشاء مصنع أسمنت بني سويف، وإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة شرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، وإنشاء المنطقة الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج، وإنشاء المنطقة الصناعية المطاهرة بمحافظة المنيا، وإنشاء المنطقة الصناعية جنينه، والشباك الموحد بمحافظة أسوان، وإنشاء المنطقة الصناعية بأسيوط.

ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها وبتكلفة 36.4 مليار جنيه ويبلغ عددها 29 مشروعا يأتي على رأسها مشروع إنشاء 117 هنجرا بالروبيكى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات، وسبع مجموعات بالجلالة بإجمالي 13 مصنعا، ومحطة محولات اللاهون بطاقة 220 / 22 / 22 ك، كما تم رصف 100 كيلو طرق بالمناطق الصناعية بشرق بورسعيد، وشبكات المرافق للمرحلة الأولى، وإنشاء خط الحضارة القاهرة الجديدة محطة الجبل الأصفر، وإنشاء ثلاث مناطق استثمارية بكل من الصف و بنها وميت غمر، إضافة إلى عدد كبير من ساعات التداول.

ومن أبرز المشروعات بهذه الخدمة الوطنية يأتي على رأسها إنشاء 8 مشروعات لشركة النصر للكيماويات و6 مشروعات شركة العريش للأسمنت واثنين مشروع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، و4 مشروعات مجمع "حديد المصريين" ومشروع لشركة صلب مصر ومشروع الشركة الوطنية للبطاريات، وسبع مشروعات الشركة العربية العالمية للبصريات و14 مشروع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية وأربع مشروعات الشركة الوطنية للتبريد والتوليد واثنين مشروع للشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية و2 مشروع للشركة الوطنية للصناعات الغذائية بسيناء ومشروعات لشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية.