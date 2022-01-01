تعطيل الدراسة في 4 محافظات بسبب الطقس السيئ.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات- الخليج 365:

تسبب الطقس السيئ في تعطيل الدراسة بأربع محافظات، وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

يأتي القرار بسبب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

ويهدف القرار لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصًَا على سلامة الطلاب، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقًا لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، الموافق الأول من شهر يناير 2022 ، بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ووفق بيان صحفي صادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تعطيل الدراسة غدًا، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرارًا بإغلاق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الطقس غدًا، حفاظًا على سلامة الطلاب.

ويسري القرار على الطلاب والمعلمين على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.