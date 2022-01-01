بايدن يحذر روسيا من “ثمن باهظ” في حال غزت أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أنه سيكون هناك “ثمن باهظ يجب دفعه” إذا غزت روسيا أوكرانيا، وذلك خلال الاتصال الذي دار بينه وبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن، لقد أوضحنا للرئيس بوتين أنه إذا اتخذ أي خطوات أخرى، وذهب إلى أوكرانيا، فسيكون لدينا عقوبات صارمة.

وفي رد على سؤال صحفي لمراسل CNN، قال بايدن “سنزيد من وجودنا في أوروبا مع حلفائنا في الناتو وسيكون دفع الثمن باهظاً”.

وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر أن روسيا أقل احتمالا للغزو بعد مكالمتهما، قال بايدن إن بوتين وافق على ثلاثة مؤتمرات مقبلة في أوروبا، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بقيادة نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في 10 يناير/ كانون الأول في جنيف ومحادثات روسيا – الناتو في يوم 12 من الشهر نفسه.

وأضاف: “ما فهمته هو أنه وافق على عقد ثلاثة مؤتمرات رئيسية في أوروبا بدءًا من منتصف الشهر مع كبار الموظفين لدينا والمرتبطين بـمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وروسيا وحلف الناتو، فضلا عن استمرار المناقشات حول عقيدتنا الاستراتيجية. وقال بايدن: “ولذا فهو لا يختلف مع أي من ذلك”.

وقال إن كلا الجانبين عبرا عن مخاوفهما، “لكنني أوضحت أنه لن ينجح إلا إذا خفض التصعيد وليس التصعيد”.

وبعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان يتوقع تقدمًا ملموسًا من محادثات الشهر المقبل، قال: “أتوقع دائمًا إذا تفاوضنا، سنحرز تقدمًا، لكننا سنرى”.

وتابع بايدن أنه أوضح أنه “لا يمكنه – التأكيد – لا يمكنه – التحرك في أوكرانيا”.

ورد الرئيس أيضًا على الأخبار التي تفيد بوفاة الممثلة المحبوبة بيتي وايت عن عمر يناهز 99 أسبوعًا، أي قبل 100 أسبوع من عيد ميلادها المائة.