الأمم المتحدة تنتقد إغلاق الحوثيين مطار صنعاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها جراء قيام مليشيا الحوثي، بإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، إن مطار صنعاء الدولي، يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للعمليات الإغاثة في شمال اليمن.

وأضاف أن “إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة، وما زلت أشعر بقلق عميق إزاء أي مزيد من الاضطرابات في هذا الجانب”.

وأوضح أن “فريق من الأمم المتحدة، زار المطار بعد إغلاقه من قبل مليشيات الحوثي في 19 ديسمبر/كانون الأول، وكذلك في 21 ديسمبر/كانون الأول بعد الغارات الجوية في الليلة التالية، وأنه توصل إلى قرار أنه لا يزال صالحا للعمل في حالات الطوارئ”.

ودعا جريسلي، مليشيات الحوثي إلى “الامتناع عن تعليق الرحلات الجوية الإنسانية مستقبلاً، ولو لأسباب فنية، دون مشاورات مسبقة، واتفاق متبادل مع الأمم المتحدة”.

كما شدد على “ضرورة أن تعمل الرحلات الجوية الإنسانية أيضًا في ظل أقصى شروط السلامة والأمن الممكنة”.

وأشار إلى أن “معدات الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنية، وأن اطقم الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة أبلغت عن 10 حالات على الأقل لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية في مطار صنعاء، أو كانت لديهم اتصالات غير واضحة”، فيما يشير إلى أن المعدات عفا عليها الزمن.

وناشد جريسلي الحكومة اليمنية بالسماح للأمم المتحدة بنقل أجهزة الاتصالات الجديدة لبرج المراقبة في مطار صنعاء، من دولة جيبوتي لضمان الاستخدام الآمن للرحلات الإنسانية.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت في 19 ديسمبر/كانون الأول عن إغلاق مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية، وتحويله إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.