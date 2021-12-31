بالفيديو.. دبي تدخل العام الجديد 2022 بأجواء 'مبهرة'

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، أجواء مبهرة خلال احتفالات العام الجديد 2022 .



وشملت احتفالات العام الجديد، فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية، التي وصل عددها هذا العام إلى 36 عرضاً، تم تنظيمها في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي وهي : سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب، نادي الإمارات للغولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير، وهناك أيضاً مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية، بما في ذلك بارك حياة دبي، منتجع جبل علي للغولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق العنوان مونتغمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا، ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي، منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للغولف، منتجع وسبا نيكي بيتش، فيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.