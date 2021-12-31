شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فئات الأطفال المستحقين للمعاش الشهرى من "التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الطفل، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى، كالآتى:

1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر .

كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .