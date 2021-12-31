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تعطل الدراسة في مدارس ومعاهد الغربية بسبب الطقس السيئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصًَا على سلامة الطلاب، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقًا لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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