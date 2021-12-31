السودان / الشرطة تعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 279 آخرين

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الشرطة السودانية اليوم الجمعة، أن "تظاهرات 30 ديسمبر تسبّبت في مقتل أربعة أشخاص بأم درمان وإصابة 279 آخرين من المتظاهرين و49 من قوات الشرطة".

ويأتي بيان الشرطة السودانية تأكيدا لإعلان لجنة أطباء السودان يوم أمس الخميس، مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي خلال إحتجاجات الخرطوم وأم درمان.

وكانت القوات الأمنية قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأغلقت الجسور المؤدية إلى شارع النيل المؤدي للقصر الرئاسي وقطعت الأنترنات من أجل إخماد التظاهرات.

هذا وطالب تجمّع المهنيين السودانيين بإستمرار الحراك من أجل دولة مدنية.

RT