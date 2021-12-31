شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني يلتقي مدير مكتب «مركز الملك سلمان» بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح، في محافظة عدن أمس، مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني.

وجرى الحديث عن الدعم المتواصل من المركز لقطاع الصحة باليمن، من خلال تقديم القوافل الطبية ورفد العديد من المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وأعرب وزير الصحة اليمني عن الشكر والامتنان للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمها السخي والمستمر لليمن في جميع القطاعات، وجهود المركز في مساعدة الوزارة للتغلب على كثير من التحديات التي تعيق العمل الصحي في اليمن.