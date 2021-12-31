شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجيز أقراص «باكسلوفيد» لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أقراص باكسلوفيد من إنتاج شركة فايزر الأمريكية، حيث تسارع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لبناء ترسانة من الأسلحة ضد تفشي الجائحة مجددا.

وقالت الوكالة إنه تمت إجازة عقار فايزر "باكسلوفيد" للاستخدام من جانب الأفراد فوق سن الثامنة عشر ممن يعاني من أعراض طفيفة إلى متوسطة لمرض كوفيد19- وللحيلولة دون أن تتطور الإصابة إلى أعراض مرضية شديدة على الأقل".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، ينضم عقار باكسلوفيد إلى مجموعة متنامية من الأدوية لمكافحة الجائحة، بما في ذلك العقارات ومضادات الفيروسات.

وكانت بريطانيا في طليعة الدول بشأن تراخيص اللقاحات والأدوية وتسارع من حملتها فيما يتعلق بالجرعة التنشيطية، بعد تزايد الإصابات بمتحور أوميكرون.