الارشيف / اخبار العالم

بعد تحليل مليون إصابة... 'أوميكرون' أقل خطورة من 'دلتا'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد تحليل مليون إصابة... 'أوميكرون' أقل خطورة من 'دلتا' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهر تحليل بريطاني شمل أكثر من مليون حالة إصابة بمتحوري فيروس "أوميكرون" و"دلتا"، أن خطر دخول المستشفى بعد الإصابة بـ"أوميكرون" يبلغ ثلث خطر متحور "دلتا".
وكشفت البيانات، التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن اللقاحات يمكنها أن توفر حماية جيدة ضد "أوميكرون"، وأن الجرعة الثالثة المعززة تخفض خطر دخول المستشفى بنسبة 81% مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.

وقالت سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، إن أحدث سلسلة من التحليلات تتماشى مع العلامات المشجعة التي رصدها العلماء بالفعل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "مع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية بشأن شدة المرض الذي يؤدي لدخول المستشفى، وزيادة قابلية الانتقال".

وأشارت إلى أن تزايد الإصابات بين السكان فوق 60 عاما في إنجلترا يعني أنه لا يزال من المحتمل جدا أن يكون هناك ضغط كبير على القطاع الصحي في الأسابيع المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا