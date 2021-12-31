الشمري يُهنئ بالعام الجديد ويُذكر بتضحيات رجال المؤسسة العسكرية

بغداد - ياسين صفوان - هنأ نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، فيما ذَكر بتضحيات رجال المؤسسة العسكرية التي كان لها الأثر فى تعضيد دعائم الأمن والإستقرار داخل العراق.



وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، "بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتقدير لجميع العراقيين و الإخوة من القيادات والضباط والجنود وجميع ابطالنا المرابطين في الصحاري والمدن يسرنى أن أعرب عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول العام الميلادي 2022".



وأضاف، "إننا نذكر بكل الإعتزاز والتقدير ما قدمه رجال المؤسسة العسكرية من جهود متفانية وتضحيات غالية كان لها عظيم الأثر فى تعضيد دعائم الأمن والإستقرار على أرضنا وبلادنا الغالية لنتطلع إلى المزيد من الأداء والعطاء من أجل الوفاء برسالتنا النبيلة والانسانية أتجاه وطننا وأهلنا".