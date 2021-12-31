انت الان تتابع خبر ضبط قذائف وقنابر هاون وصواريخ غراد في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر ف2 مش73فق15، تفيد بوجود كدس عتاد جنوب مطار تلعفر في محافظة نينوى، على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً".وأضافت، أنه "بعد البحث والتفتيش تم العثور على:

1- قنبرة هاون عيار 82 ملم عدد(1)

2- قنبرة هاون عيار 120 ملم عدد(2)

3- قذيفة مدفع عيار 130 ملم عدد(18)

4- قذيفة مدفع عيار 155 ملم عدد(1)

5- صاروخ غراد عدد(3)

6- قنبلة تحمل بواسطة طائرة مسيرة عدد(1)

7- صمام اصطدام قذيفة هاون عدد(14)".

وأشارت إلى أنه "تم معالجة المواد وتدميرها من قبل مفرزة المعالجة القيادة".

